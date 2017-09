No discurso que finalizou a Assembleia Geral da SAD do Sporting, Bruno de Carvalho realçou a evolução do futebol dos leões mas apelou à continuação do trabalho árduo, no sentido de se chegar ao título de campeão nacional."Tudo faremos para alcançar a glória. Daremos o nosso melhor e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Não tenho dúvida que iremos ter a glória que merecemos. É fundamental que os sportinguistas saibam o que querem e nas AG digam o que querem. Espero que correspondam ao nosso esforço tremendo de pegar num clube que esteve à beira da falência e neste momento ser temido e perder com o Barcelona e perder com um autogolo quando todos nós estremecíamos quando fossemos jogar com o Barcelona. Esse foi o nosso trabalho. Atingimos aquilo que eram os primeiros objetivos. Falta um: sermos campeões nacionais. É nesse que estamos a trabalhar. Nada de euforias nem depressões. Ser exigentes", disse o presidente leonino.

Autor: Alexandre Moita