Continuar a ler

, que anunciou não ser candidato a novo mandato neste órgão social dos leões, pelo seu contributo: "Cumpre-me, antes de mais, agradecer os quatro anos de dedicação e trabalho do professor Jorge Bacelar Gouveia que, por motivos profissionais, não estará nesta eleição."





Eis a lista de Bruno de Carvalho ao Conselho Fiscal e Disciplinar nas eleições agendadas para 4 de março:



Presidente: Nuno Silvério Marques

Vice-Presidente: Óscar Figueiredo

Vogais:Vicente Caldeira Pires, Vitor Vale, Miguel Almeida Fernandes, Jorge Gaspar e Fernando Carvalho

Suplentes: João Silva, Nuno Santos e Tito Carvalho



Bruno de Carvalho agradeceu a Bacelar Gouveia , que anunciou não ser candidato a novo mandato neste órgão social dos leões, pelo seu contributo: "Cumpre-me, antes de mais, agradecer os quatro anos de dedicação e trabalho do professor Jorge Bacelar Gouveia que, por motivos profissionais, não estará nesta eleição."Eis a lista de Bruno de Carvalho ao Conselho Fiscal e Disciplinar nas eleições agendadas para 4 de março:Presidente: Nuno Silvério MarquesVice-Presidente: Óscar FigueiredoVogais:Vicente Caldeira Pires, Vitor Vale, Miguel Almeida Fernandes, Jorge Gaspar e Fernando CarvalhoSuplentes: João Silva, Nuno Santos e Tito Carvalho

Bruno de Carvalho anunciou esta quarta-feira a composição da sua lista de candidatos ao Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) do Sporting."Como todos sabem, o CFD é eleito pelo método de Hondt, razão pela qual o órgão jurisdicional do Sporting conta com elementos de várias listas concorrentes. Aquilo que decidi fazer foi convidar todos os elementos que compõe actualmente o CFD, os que foram eleitos pela minha lista de há quatro anos bem como os elementos eleitos nas listas de José Couceiro e independentes, e é com muita honra que anuncio que todos aceitaram continuar a servir o Sporting", justificou.

Autor: António Adão Farias