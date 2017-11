Bruno de Carvalho revelou que o Sporting está prestes a subir ao pódio dos clubes com mais sócios do Mundo. Os leões, recorde-se, tinham cerca de 160 mil associados em agosto , existindo, na altura, a expectativa de que esse número continuasse a subir.

"O Sporting nunca tinha estado no top 10 dos clubes com mais sócios do Mundo. Desde que chegámos isto mudou: estamos prestes a atingir o top'3. Nos títulos europeus, quero passar para 2.º lugar o mais rápido possível. É por isso que digo que o 2.º é o primeiro dos últimos. Por não quero ser ‘vice’ em nada! Que me perdoem os meus ‘vices’ da direcção… Esses são muito importantes para o nosso clube! Uma salva de palmas para eles!", brincou o presidente verde e branco num discurso durante a entrega dos emblemas aos sócios com 25 anos de filiação ininterrupta, no Pavilhão Rocha.



A fechar, explicou ainda que tipo de Sporting é que pretende: "Não quero um clube de acionistas; não quero um clube parecido com um clube de ténis ou de bridge. Quero um clube do povo e para o povo, de assembleias gerais onde as pessoas vão dizer o que querem, onde todos se sintam bem, onde todos possam falar e sentir a vibração do que é ser do grande Sporting. Já fomos o 'crónico' e vamos recuperar esse estatuto. Os outros vão inventado datas de nascimento, nomes e cognomes, mas o 'crónico' sempre fomos nós. Fomos os que deram sempre o exemplo, fomos o que demos dez campeões europeus no futebol sénior, os que têm sempre a maior representação em Jogos Olímpicos, os que levaram o nome de Portugal aos maiores pódios do Mundo. Esse é o Sporting que queremos, pelo qual temos de lutar todos os dias. Não é o Sporting que está a ficar com o ADN do Bruno de Carvalho; foi o Bruno de Carvalho que teve a sorte de nascer com o ADN do Sporting! Esse ADN há-de me acompanhar até ao último dia."

"Nunca endeusem aqueles que vos servem. Todo o trabalho que fizemos, devemo-lo a vocês. Era impossível fazer o que quer que fosse, inclusive este pavilhão, se não fossem os nossos adeptos, a sua força e a sua paixão. Não há igual no Mundo. Estes adeptos não têm comparação com os outros", finalizou.

Autor: António Adão Farias