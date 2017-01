Continuar a ler

O dirigente aponta assim a redução dos passivos consolidados de 442,7 milhões em junho de 2013 para 355 milhões em junho deste ano, diminuição "associada a um aumento dos activos consolidados de €178,2M em junho 2013 para €180,1M em junho 2016".



E esclarece: "o valor do plantel nestas contas não reflete de forma alguma o verdadeiro valor do mesmo uma vez que não é possível reflectir contabilisticamente a valorização dos atletas (por exemplo os atletas da formação do Sporting têm valores quase nulos ou nulos no ativo), se fosse considerada a valorização do plantel no corrente mandato, a valorização total do ativo consolidado seria muito significativa (como é reconhecido por todos). A isto acresce o facto de hoje a maioria dos passes dos jogadores pertencer ao Sporting, o que não acontecia a 30 de junho de 2013.



Nas contas agora divulgadas - nas quais "não entram ainda, por exemplo, as duas maiores vendas de sempre da história do Sporting – João Mário e Slimani – uma vez que foram realizadas já no exercício em curso", pode ler-se - destaque ainda para o aumento, do lado da receita, das principais linhas de atividade: "bilheteira, Game Boxes, quotizações, direitos TV, receitas UEFA e vendas de direitos económicos de jogadores".





Bruno de Carvalho publicou esta sexta-feira um longo post no Facebook abordando as contas consolidadas do exercício que terminou em junho (3 épocas completas 2013/14, 2014/15 e 2015/16), sublinhando a redução do passivo em 87,7 milhões de euros."Há quem possa interrogar-se sobre o facto de o Clube as ter decidido publicar agora, uma vez que estas estão ainda à espera de aprovação pela Assembleia Geral. A resposta é muito simples: porque, desde que cheguei ao Sporting, sempre pugnei pela transparência, porque estamos em tempo pré-eleitoral e os sócios devem ter acesso a toda a informação, porque esta sempre foi a prática que seguimos e defendemos e porque têm surgido algumas mentiras sobre a real situação do Sporting, entendo que a verdade dos factos deve ser reposta", começa por esclarecer.

Autor: Sofia Lobato