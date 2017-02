Continuar a ler

Por isso, defende Bruno de Carvalho, no "dia 4 de março que ninguém fique em casa, e votem todos Lista B para o conselho diretivo, mesa da assembleia geral, conselho fiscal e disciplinar e Conselho Leonino".



A conclusão surge logo a seguir: "Vamos todos mostrar que quem maltrata, desrespeita e desonra o nosso clube não merece a confiança dos sportinguistas!" Por isso, defende Bruno de Carvalho, no "dia 4 de março que ninguém fique em casa, e votem todos Lista B para o conselho diretivo, mesa da assembleia geral, conselho fiscal e disciplinar e Conselho Leonino".A conclusão surge logo a seguir: "Vamos todos mostrar que quem maltrata, desrespeita e desonra o nosso clube não merece a confiança dos sportinguistas!"

Bruno de Carvalho utilizou a sua página oficial no Facebook para, uma vez mais, apelar a que todos os sportinguistas participem no ato eleitoral do Sporting de 4 de março. Motivo, segundo o candidato da lista A: mostrar a Pedro Madeira Rodrigues que "quem maltrata, desrespeita e desonra" o clube "não merece a confiança" dos seus associados."Sinceramente, já não existem palavras que descrevam esta personagem que se diz candidato ao Sporting CP", escreveu o presidente dos leões, prosseguindo no mesmo tom: "A falta de respeito deste senhor pelo clube e pelos sportinguistas não tem limites."

Autor: João Lopes