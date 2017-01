Continuar a ler

Pelo Partido Socialista, o vice-presidente do grupo parlamentar, João Torres, não quis aprofundar quais as medidas debatidas, mas frisou que contribuem "para a maior transparência possível.



"O Sporting solicitou uma audiência e o PS acedeu ao convite. Estamos sempre disponíveis para dialogar com os agentes desportivos, é uma obrigação que cumprimos com muito gosto. Ouvimos as preocupações do Sporting, não tenho nada em concreto para partilhar, mas são propostas que contribuem para uma prática desportiva o mais transparente possível", salientou. Pelo Partido Socialista, o vice-presidente do grupo parlamentar, João Torres, não quis aprofundar quais as medidas debatidas, mas frisou que contribuem "para a maior transparência possível."O Sporting solicitou uma audiência e o PS acedeu ao convite. Estamos sempre disponíveis para dialogar com os agentes desportivos, é uma obrigação que cumprimos com muito gosto. Ouvimos as preocupações do Sporting, não tenho nada em concreto para partilhar, mas são propostas que contribuem para uma prática desportiva o mais transparente possível", salientou.

O Sporting esteve esta quarta-feira presente no Parlamento, tendo-se reunido com o grupo parlamentar do Partido Socialista. No encontro, onde esteve presente Bruno de Carvalho, os leões debateram e apresentaram um conjunto de propostas contra a corrupção no futebol.No final, Bruno de Carvalho vincou a satisfação com as conclusões da reunião, que durou cerca de duas horas e meia. "O Sporting veio dar um contributo para um desporto melhor, tendo apresentado as suas propostas para um futebol melhor. Foi uma reunião muito boa, onde conseguimos debater o futebol de uma maneira de salutar. O Sporting é uma instituição de utilidade pública e, por isso, tem de ter esta missão de ajudar ao máximo para a modernização e credibilização do futebol e do desporto. Saímos muito, muito satisfeitos", sublinhou o líder verde e branco.

Autor: Ricardo Granada