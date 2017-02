Continuar a ler

O dirigente do Sporting afirmou depois que o plantel dos leões está unido e focado em fazer um resto de boa temporada, focando a ligação entre todos os elementos da equipa.



"É aqui que passa muito conhecimento dos mais velhos para os mais novos. Temos vários atletas novos que estão a ser integrados, é bom para eles, para conhecerem bem os seus colegas e estarem integrados a 100 por cento. Quanto mais rápido, melhor para eles e para a equipa. Podermos olhar para este momento, que não tem estado a ser fácil para os sportinguistas, e nós próprios, com alguma calma, pararmos um pouco e descomprimirmos. Encarar o trabalho com outra visão - com a mesma pressão, mas com outra atitude. Vê-se a alegria com que estão, acabaram de vir de trabalhar, perfeitamente felizes e coesos. Não se veem aqui grupos, problemas. Vê-se um balneário forte que quer encarar com otimismo o resto da temporada", concluiu.

Bruno de Carvalho elogiou esta quarta-feira o guarda-redes Rui Patrício, no dia em que o internacional português completou 29 anos. O presidente leonino referiu a importância de momentos como o almoço em torno do aniversário do guardião."O almoço acabou por coincidir com o aniversário de uma das nossas grandes figuras, quer de formação, quer da equipa, como capitão e atleta, o Rui. Conseguimos fazer um 2 em 1. É muito importante para o que queremos fazer, continuar a motivar, um balneário unido e forte, capaz de enfrentar as adversidades que temos ultrapassado. Queremos começar a fazer o que fizemos no último jogo, a ganhar e jogar com alegria que se viu, e sobretudo é um convívio necessário num clube destas dimensões para, durante um bocadinho, estarmos todos juntos", comentou Bruno de Carvalho.

Autores: Ricardo Granada e Luís Miroto Simões