"Venha de lá a investigação da Polícia, pois tudo o resto é apenas para esconder o que de verdadeiramente grave se passa no futebol e que muitos querem esconder à força. Na realidade, o melhor comentário é: Bardamerda para as comissões!", finalizou, sobre o tema.



Quanto à auditoria, Bruno de Carvalho garantiu que "está no nosso programa eleitoral que vamos fazer auditorias ao nosso mandato", lembrando que a SAD é auditada por uma das principais empresas do ramo, a PwC, deixando um desafio a quem exige a sua realização: "Se alguém quiser fazer uma auditoria séria, imediata, seguindo as regras definidas pelo Conselho Fiscal, pagando-a, pode começar já!"



Guerra de agentes por causa de Rúben Semedo



O presidente do Sporting abordou igualmente a guerra entre empresários por causa de uma comissão referente à transferência de Rúben Semedo para o Villarreal. "Sinceramente, andamos a falar, faz dias, de dois agentes que quiserem bater um no outro. O meu vizinho Manel e o Tozé também andaram à pancada faz 4 dias... serei eu o culpado? Mas eu quero lá saber de quem anda a bater em quem e do diz que disse! (...) Sobre este assunto das comissões do Rúben Semedo, ou seja lá quais forem, perdoem-me a franqueza, mas que se lixem os intervenientes destas histórias que nunca o foram", disparou.



Rivais com pavor das suas publicações



Bruno de Carvalho comentou ainda as acusações que lhe são feitas de publicar em demasia no Facebook, disparando contra os rivais: "Porque é que os nossos rivais e os aziados estão sempre a criticar por eu escrever tanto? Porque os arrumo em cada post! Porque denuncio as situações e as pessoas. Porque provo, com factos, que mentem, que são apenas pessoas que usam a calúnia e a difamação para criar ruído e suspeitas. Eles têm pavor dos meus posts! Mas, pavor a sério, pois como não deixo passar nada, cada mentira é parada na hora."





Bruno de Carvalho reagiu no Facebook às acusações de comissões ilegais que teria recebido a propósito de algumas transferências de jogadores do Sporting, como Tanaka, Rúben Semedo ou Fredy Montero. Naquilo que apelidou um "manual para burros", com 12 pontos para "desmontar uma calúnia e difamação", o presidente leonino também esclareceu as questões em torno da auditoria externa pedida por Pedro Madeira Rodrigues.Sobre as comissões, o líder máximo verde e branco começou por explicar. "Dizem, alguns aziados e os rivais, que existem comissões que são pagas para empresas minhas e de outras pessoas no Sporting CP! Offshores, Espanha e Cabo Verde. Esta foi a ordem (até agora!). Assim, existem ou não empresas minhas nesses ou noutros locais - a Polícia tem de investigar, pois as denúncias estão a ser públicas. Se tiver e roubar, tenho de ser preso. Se não tiver e não roubar, quem caluniou e for sócio deve ser expulso. Se não for sócio, deve ser, tal como os anteriores, condenado na justiça pelo crime de calúnia e difamação, entre outros", referiu.