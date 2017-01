Continuar a ler

A Madeira é, para o líder verde e branco, um local especial e Bruno de Carvalho quer torná-lo ainda mais especial porque quer que seja o pontapé de saída para a recuperação."A Madeira é um local especial, terá sempre um lugar especial no nosso coração. Ficarei extremamente feliz, e tenho essa convicção, que será aqui na Madeira que nós começaremos aquilo que terá de ser uma grande segunda volta. É aquiilo que nós esperamos. E aquilo que nós direcção, estrutura de futebol, equipa técnica e atletas queremos. Com o vosso apoio de certeza que chegamos lá".Apesar de o Sporting estar em pleno período eleitoral, o presidente e candidato às próximas eleições sublinhou que está inteiramente focado no trabalho que tem de fazer à frente dos destinos do clube."Bem sei que, ao mesmo tempo, é um período eleitoral, mas já o disse várias vezes: não fui eleito para estar em campanha eleitoral, fui eleito para trabalhar. Estou 100 por cento ciente daquilo que são as nossas responsabilidades, estou 100% ciente daquilo que é a nossa tristeza e frustração neste momento, mas também estou ciente daquilo que nós ainda podemos fazer esta época", sublinhou Bruno de Carvalho. "É nisso que vamos trabalhar, é para isso que vamos dar tudo, sobretudo por vocês, aqueles que nunca nos viraram as costas, aqueles que fazem de cada estádio a nosso estádio e aqueles que têm constantemente enchido o Estádio José Alvalade sempre que lá jogamos".Bruno de Carvalho quer todos os sportinguistas focados no apoio à equipa pois só assim é que poderão chegar às vitórias."Este é o momento de estarmos concentrados no Sporting, é o momento de estarmos concentrados nas nossas equipas. O Sporting não é só futebol, temos várias modalidades, mas hoje, especificamente, como é jogo de futebol, estarmos concentrados em dar tudo aquilo que é possível dar a estes jogadores", pediu o líder leonino."Temo-lo feito e vocês têm-no feito como ninguém. Carinho, apoio e nós temos de responder com esforço, dedicação e devoção porque se há coisa que os sportinguistas merecem, se vocês merecem, que nós, sportinguistas, porque também o somos, merecemos é a glória e e para isso que nós vamos trabalhar. As eleições ficam para março, agora o importante é trabalhar para vos dar alegrias", rematou.