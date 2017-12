O ‘Record’ vai entrar em 2018 com uma entrevista exclusiva ao presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, na qual ele cumpre o ‘prometido’, mostrando-se já em ‘modo furacão’, a partir da notícia da investigação da PJ ao Rio Ave-Benfica de 2015/16: "Se tudo isto se provar os regulamentos têm de ser cumpridos com a consequente despromoção e perda de títulos conquistados", afirma, ao mesmo tempo que sublinha:"Talvez se perceba de vez por que não fomos campeões." Promete que não vai dar descanso a ninguém em casos como o dos emails, dos vouchers, dos 22 títulos ou a perseguição de que se diz ser alvo por parte de José Manuel Meirim. Em relação ao futebol do Sporting, não esconde que Jesus lhe pediu prendas, mas que também ele deixou um pedido: a Liga Europa. E é a olhar para a possibilidade de conquistar quatro troféus que Bruno de Carvalho está a avançar no mercado, "sem entrar em loucuras". Estes e outros (muitos) assuntos para ler em duas partes: no dia 2 e no dia 3. A não perder.