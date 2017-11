Bruno de Carvalho voltou a apelar à união no Sporting, num discurso de entrega dos emblemas aos sócios com 25 anos de filiação ininterrupta, numa cerimónia realizada no Pavilhão João Rocha - a primeira de cariz não-desportivo - que contou com cerca de 700 pessoas. E, nesse apelo, lembrou o 'caso dos 22 títulos' de campeão nacional reclamados pelo clube junto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e até hoje negados."Temos de continuar unidos, coesos. Tenho repetido isto nos últimos dias. Temos de estar cada vez amsi conscientes de que quanto mais fortes estivermos, mais ataques sofreremos. É nesta família que temos de nos apoiar. Nunca nada nos foi dado. Aliás continuamos há dois anos à espera de uma resposta da FPF que seja capaz de nos explicar por que é que nos tiraram quatro títulos de campeões nacionais. Falta de respeito para com os atletas, para com os adeptos e sócios do Sporting. Relembro aos senhores da FPF que somos mais de 3,5 milhões e estamos à espera há dois anos que nos expliquem porque é que nos tiraram quatro títulos, porque é que em vez de ter 22 campeonatos só temos 18…", disparou o líder verde e branco.Recorde-se que o Sporting exigiu que lhe fosse reconhecida a conquista de 22 títulos de campeão nacional e não 18, alegando que o Campeonato de Portugal (que conquistou quatro vezes) é a prova antecessora do campeonato nacional.

Autor: António Adão Farias