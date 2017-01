RECORD - Aceitou bem a sugestão de João Pedro Paiva dos Santos, que pediu uma auditoria à gestão destes últimos quatro anos?

BRUNO DE CARVALHO – Vou referir-me a ele só porque um dia fez uma sede de campanha em frente à minha e fechou-a passados dois dias. Não podemos querer ter os nossos minutos de fama sobretudo à custa de uma instituição que tem a dimensão do Sporting Clube de Portugal. Esqueço-me de muita coisa na vida, mas aquilo que me importa fica cá gravado. E continuo a dizer que nunca vi esse senhor nas assembleias gerais, do Sporting ou da SAD. É uma distinta lata, depois de tanta verborreia que ele tem utilizado sobre o Sporting e o seu presidente, que de repente apareça um texto que não foi feito por ele, porque pelas intervenções dele parece-me que não tem capacidade para elaborar aquela carta, e que essa carta seja uma coisa altamente importante. O que ele tem de fazer é ir a uma AG e fazer passar esse pedido. Enviar uma carta a dizer que a vai entregar à comunicação social, é um circo e não dou para esse peditório. Agora, filosoficamente eu já tinha dito, desde o dia em que entrei, que se deviam fazer auditorias. Acho perfeito. Ele quis foi dizer aos jornais que é uma pessoa muito importante porque pede auditorias. Sobre aquilo que tenho feito, vou para a cama de consciência perfeitamente tranquila e por isso sou candidato.

Autores: Bernardo Ribeiro, José Ribeiro, Alexandre Carvalho