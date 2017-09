Bruno de Carvalho deixou um aviso aos adeptos do Sporting e um apelo a que haja cada vez mais associados do clube, no sentido de aumentar as receitas de quotização e manter o nível de investimento, nomeadamente nas modalidades.Neste mandato que agora findou tivemos um lucro de 15M de euros. O Sporting foi acumulando um prejuízo tremendo e nós temos estado com resultados positivos a dimimuir, estando apenas em 3,2 milhões de euros. Na próxima época não poderemos continuar a investir se os sportinguistas não disserem presente. Não atingimos os 175 mil sócios pagantes. Ou se mobilizam e gastam menos tempo de Facebook e a chamar amigos sportinguistas ou então o Sporting será obrigado a fazer um corte substancial no orçamento das modalidades", afirmou o presidente leonino na Assembleia Geral da SAD.Sobre as contas do exercício da época passada, Bruno de Carvalho destacou: "Mais um resultado positivo, atingido valores de 2,6 milhões de euros. Decréscimo face ao período homólogo que se reflete no reforço das modalidades. Quotizações subiram 8 por cento. Reduçao dos gastos financeiros. Melhorámos as receitas em 607 mil euros. Aumentámos gastos e serviços externos em 3 milhões de euros. Revertemos cerca de 1M de provisões de anos anteriores, e reduzimos os gastos financeiros em cerca de 322 mil euros."

Autor: Alexandre Moita