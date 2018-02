Continuar a ler

"CARTA ABERTA A MADEIRA RODRIGUES:



Mandei mesmo por carta pois não gosto de andar a passar cartas sobre o Sporting CP à CS!



The end



Nota: Porto a 12 Km!!!!"





Depois de Madeira Rodrigues ter feito chegar aos órgãos de comunicação social uma carta aberta , na sequência da comunicação que Bruno de Carvalho fez na segunda-feira, o presidente do Sporting colocou agora um post no Facebook em que diz, em "carta aberta", ter enviado uma carta ao antigo candidato à presidência do Sporting. Só não explicou o conteúdo...