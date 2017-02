Continuar a ler

O presidente leonino lembra que Delfim se "desligou completamente" do futebol e acrescenta: "Delfim tem um processo contra o Sporting e a companhia que faz os seguros ao Sporting, mas o candidato diz que ele traria a mística de campeão, esquecendo-se que Manuel Fernandes, um enorme leão campeão e grande capitão, sempre ligado ao futebol, faz parte da estrutura e apoia a minha candidatura e o meu projeto".



Bruno de Carvalho questionou este domingo a estratégia de Madeira Rodrigues na corrida à presidência do Sporting , nomedamente os nomes que escolheu para fazerem parte do projeto que delineou. Em causa estão Bölöni Sobre o último treinador campeão no Sporting, Bruno de Carvalho refere: "Bölöni diz também que Jorge Jesus é um grande treinador, que estamos a fazer um grande trabalho na Academia e que vai pensar muito bem, pois o que gosta é de ser treinador e que isto de ser dirigente obriga-o a pensar melhor no convite."

Autor: Sandra Lucas Simões