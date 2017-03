Continuar a ler

"Se a campanha foi esclarecedora? Nada. Mas hoje não estou cá em campanha. Espero sim que todos os sócios venham e que seja um dia de sportinguismo muito bom" E prosseguiu, comentando o facto de ter ficado uma hora na fila à espera para votar: "Sou um adepto comum que serve o clube - ainda estou a servir porque sou presidente -, tive de ir para o meu lugar. Foi bom verificar a vitalidade das pessoas e sentir o carinho e ver sempre que o Sporting está com uma força tremenda".Bruno de Carvalho afirmou que não viu a chegada de Pedro Madeira Rodrigues a Alvalade - "espero que a pessoa tenha sido bem tratada porque é preciso uma votação com elevação", disse - e concluiu."Se a campanha foi esclarecedora? Nada. Mas hoje não estou cá em campanha. Espero sim que todos os sócios venham e que seja um dia de sportinguismo muito bom"

Depois de ter respondido às inúmeras solicitações dos sócios após ter votado, Bruno de Carvalho assumiu aos jornalistas estar "muito satisfeito pela prova de força e coesão" dada este sábado pelos sportinguistas na corrida às urnas para eleger o próximo presidente do Sporting "Era necessário o Sporting dar esta prova de força, de coesão, de dignificação e credibilização. É importante que os sócios continuem a vir até ao fecho das urnas", afirmou o presidente do clube, sublinhando que "a bem do Sporting", era bom que a votação ultrapassasse a mais concorrida de sempre (em 1988, com a vitória de Jorge Gonçalves - 17.093 votantes).

Autor: Sofia Lobato