Bruno de Carvalho abordou esta sexta-feira a situação de Coates no plantel leonino. Em entrevista à TSF, e abordando as entradas e saídas nos verde e brancos neste mercado de transferências, o presidente leonino sublinhou que a política do clube "é que não saia nenhum jogador fundamental"."Iuri Medeiros vai continuar no Boavista. Vamos analisar com muita calma. O regresso afetivo é o de Palhinha. Coates? Vai ser resolvido", disse.Recorde-se que, tal comojá avançara, o uruguaio de 26 anos vai prolongar o contrato até 2022 , permanência que implica o pagamento de 5 milhões de euros ao Sunderland, correspondentes à cláusula de compra do central estipulado no contrato assinado entre as partes. O jogador está em Alvalade emprestado pelo clube inglês desde janeiro do ano passado.

Autor: Sofia Lobato