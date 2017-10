Continuar a ler

Fumos negros autorizados



O Sporting vai homenagear as vítimas dos incêndios, envergando fumos negros. Será cumprido um minuto de silêncio. O Sporting vai homenagear as vítimas dos incêndios, envergando fumos negros. Será cumprido um minuto de silêncio.

Bruno de Carvalho (BdC) liderou a comitiva, acompanhando de perto a equipa principal e marcando presença na conferência de imprensa de Jesus e Piccini.Ao lado de André Geraldes, ‘team manager’ dos leões, deu claro de sinal de união entre todos os elementos da estrutura, contrariando rumores recentes. A presença de BdC – viajou acompanhado da mulher, Joana Ornelas, coordenadora da área de Business, Management e Public Affairs do clube – vem ao encontro do sucedido na Champions. BdC boicotou os jogos fora de casa nas provas nacionais – em protesto com as decisões do CD da FPF - promessa quebrada apenas em Oleiros e por motivo especial. Hoje, estará presente no tradicional almoço entre direções.