Bruno de Carvalho reiterou uma ideia já transmitida anteriormente, que o Sporting tem todas as condições para conquistar o campeonato já no próximo mandato, caso amanhã seja reeleito. A crença do líder leonino advém do trabalho que foi realizado nos últimos quatro anos."Disse o que disse [vamos ser campeões e mais do que uma vez] não por questões eleitorais mas por ter uma crença absoluta. Arrumámos a casa e sabemos o que fizemos mas também aquilo que queremos fazer", afirmou Bruno de Carvalho, em entrevista à Sporting TV.