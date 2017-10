O Conselho de Disciplina divulgou esta terça-feira o acórdão que explica o arquivamento do processo disciplinar aberto a Bruno de Carvalho por alegada violação de uma suspensão. Em causa está a entrevista dada pelo presidente do Sporting à TVI numa altura em que estava suspenso pelo CD. Com a divulgação desta decisão, o órgão federativo clarifica de uma vez por todas qual o âmbito dos castigos aos dirigentes, sobretudo ao nível de declarações públicas.

O CD considera que Bruno de Carvalho podia ter dado a entrevista em causa, pois tal ato não se inclui no "exercício de funções de representação no âmbito das competições desportivas", precisamente aquilo que é referido no Regulamento Disciplinar da Liga.

O órgão liderado por José Manuel Meirim aproveita para apontar "um quadro de situações que revelam uma perfeita adequação factual à norma - sem prejuízo, naturalmente, de outros casos concretos em que possa estar em causa a violação da sanção de suspensão". "São os casos das intervenções públicas que se prendam com a participação em conferências de imprensa - antes ou após um jogo - ou com a prestação de declarações em zona mista, utilizando-se assim um critério formal e objetivo assente no momento e local das intervenções", pode ler-se no acórdão, que assim pretende determinar de forma clara "o conteúdo e o alcance da sanção de suspensão". Bruno de Carvalho acabou por ser suspenso por 90 dias na semana passada, mas pelo conteúdo do que disse na referida entrevista e não pela entrevista em si.

Autor: Sérgio Krithinas