Bruno de Carvalho sente que estão a tentar calá-lo. O presidente do Sporting entende que os inúmeros processos que lhe têm sido colocados não são inocentes, funcionando como consequência da tentativa de credibilização do futebol português que acredita ter perseguido desde que foi eleito.Consciente de que alguns são fruto da frente aberta com o Benfica em casos fraturantes como os ‘vouchers’, outros como os referentes às palavras sobre arbitragem, Record sabe que o líder leonino vê como uma tentativa dos organismos que regem o futebol esconderem o que vai mal. O presidente do Sporting tem estado menos interventivo – devido ao processo eleitoral vivido no clube, que não quer contaminar com declarações polémicas –, mas não está disponível para calar a defesa dos interesses leoninos.

Autor: Sérgio Krithinas