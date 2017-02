Continuar a ler

"Ainda ontem, o candidato voltou a mostrar toda a sua falta de classe e falta de educação para desempenhar a função a que aspira. Dirigiu-se a um socio cinquentenário, falando de mim como 'o gajo que nem levanta os olhos, pá', dizendo 'dei uma sova no seu amigo, pá'; 'tenho pena do homem com o arraso que lhe dei, pá'", censurou Bruno de Carvalho. "Terminou com a afirmação de que esse socio é adepto do Sporting Clube de Carvalho, escarnecendo e gozando com um ar feliz pelo facto de na época passada não termos conseguido, como era justo, ganhar o campeonato".



"Madeira Rodrigues nunca teve lutar, arregaçar as mangas. Os sportinguistas são pessoas diferentes porque que lutam, como eu fiz. Nada me caiu, não houve cunhas, amigos ou partidos", acrescentou.



Ora, é este tipo de discurso - que o presidente classifica de "elitista" e de "categorizar o Sporting por escalões sociais" - que tem abalado o balneário.



"É voltar a um discurso elitista, voltar a categorizar o sporting por escalões sociais, que os sportinguistas não permitem mais. De facto o balneário está abalado por tudo isto que está a acontecer, porque está centrado numa campanha populista e demagógica".



Por fim, Bruno de Carvalho terminou deixando o voto de que o Sporting vença todos os jogos até ao final da temporada, o que seria, para si, um motivo de orgulho.



"Não podemos parar um clube que está em crescendo. Não podemos dar um passo atrás. Temos uma obrigação, já este ano, de pelo nosso prestigio e orgulho ganharmos todos os jogos que restam".

O presidente verde e branco prosseguiu com as críticas a Madeira Rodrigues, dando conta de uma conversa que teve com um adepto do Sporting antes do jogo com o Estoril, nas imediações do Estádio António Coimbra da Mota.