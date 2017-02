Continuar a ler

Bruno de Carvalho descreveu Carlos Lopes não só como "um amigo (e de longa data)", mas também como "uma figura do Sporting, (...) do atletismo nacional e mundial [e] (...) um grande homem".



"Parabéns por tudo e obrigado por, juntos, estarmos a conseguir colocar o atletismo do Sporting no rumo traçado pelo Senhor Atletismo, o Professor Moniz Pereira, que é no topo! Tu mereces! É um orgulho ter-te na minha equipa e na minha Comissão de Honra!", concluiu o candidato às eleições verde e brancas.



No dia em que o Sporting se sagrou campeão nacional de pista coberta masculino e feminino , Bruno de Carvalho homenageou Carlos Lopes -o primeiro atleta português a conseguir uma medalha de ouro, em 1984, e responsável pelo atletismo verde e branco - um dia depois do seu 70.º aniversário e da cerimónia de reabertura do Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII.O presidente do Sporting escreveu, na sua página de candidatura às eleições do Sporting, que a reabertura daquele espaço, a exposição lá patente e os títulos conquistados este domingo "são as prendas de um homem a quem Portugal deve a honra de ter visto o seu hino cantado nos Jogos Olímpicos por várias centenas de milhões de pessoas", numa referência à medalha de ouro conquista na maratona, nas Olimpíadas de 1984, em Los Angeles.

Autor: João G. Oliveira