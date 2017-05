Continuar a ler

Pede que o deixem em paz



No longo post, onde abordou temas como as



"Devido à estupidez humana e bipolaridade latente, a dúvida persiste em mim sobre quando será o tempo de vir alguém liderar este Clube, que, mesmo que não perceba nada do que é isso, goste do protagonismo que esta posição dá e que eu detesto. Que consiga conviver com esta falta de exigência diária que me mata. Que saiba viver com esta falta de militância que não permite olhar para o futuro com outros olhos. Que não se importe com os sportinguistas a quererem meter-se constantemente na sua vida sobre todos os assuntos, mesmo os mais incríveis que se possa pensar. Que não se importe com a ingratidão constante de muitos. E que seja feliz a ser 'discreto' a cada insucesso só para ser 'popular' e passar pelos pingos da chuva a cada tempestade.

A única coisa que vos peço para a próxima época é que me deixem em paz, que me deixem trabalhar como eu achar melhor para depois poderem viver as alegrias que tanto merecemos."





No longo post, onde abordou temas como as modalidades e o futebol profissional , Bruno de Carvalho lamentou a bipolaridade de alguns sportinguistas e manifestou preocupação com o futuro do clube e "falta de exigência diária", abordando novamente o facto de muitos se meterem na sua vida."Devido à estupidez humana e bipolaridade latente, a dúvida persiste em mim sobre quando será o tempo de vir alguém liderar este Clube, que, mesmo que não perceba nada do que é isso, goste do protagonismo que esta posição dá e que eu detesto. Que consiga conviver com esta falta de exigência diária que me mata. Que saiba viver com esta falta de militância que não permite olhar para o futuro com outros olhos. Que não se importe com os sportinguistas a quererem meter-se constantemente na sua vida sobre todos os assuntos, mesmo os mais incríveis que se possa pensar. Que não se importe com a ingratidão constante de muitos. E que seja feliz a ser 'discreto' a cada insucesso só para ser 'popular' e passar pelos pingos da chuva a cada tempestade.A única coisa que vos peço para a próxima época é que me deixem em paz, que me deixem trabalhar como eu achar melhor para depois poderem viver as alegrias que tanto merecemos."

Bruno de Carvalho anunciou esta segunda-feira que deixará de comunicar com os sportinguistas via Facebook. Na mesma rede social - naquela que foi a última publicação que realizou -, o presidente do Sporting explicou a sua decisão com base no efeito "perverso" que a utilização desta ferramente acabou por ter, ao transformar proximidade em "intromissão" na sua vida pessoal."As plataformas continuam, para mim, a ser um modo de comunicação global privilegiado. Apesar disso, e depois de uma profunda análise, creio que chegou a hora de abandonar o Facebook. A minha vontade de proximidade com o universo leonino, acabou por ter um lado perverso que não pretendo ver aumentado. Tem a ver com o ultrapassar de fronteiras onde se confunde vontade de estar próximo com o ser incomodado, a toda a hora, com opiniões despropositadas e intromissões na vida pessoal. Serei sempre um Presidente próximo, presente e consciente das suas tarefas e objectivos, mas esta ferramenta deixará de ser um desses modos de comunicação com a Família Sportinguista. Assim, este será o meu último post que espero contribua para a compreensão de toda a estratégia pretendida para o Sporting Clube de Portugal e o papel de todos para a sua concretização", explicou o líder verde e branco.

Autor: João Socorro Viegas