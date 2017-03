"Vou dizer uma frase que ficou conhecida com o meu tio-avô, que foi Pinheiro de Azevedo, primeiro-ministro deste país. 'Bardamerda' para todos aqueles que não são do Sporting Clube de Portugal". A citação é de Bruno de Carvalho que, após ter sido reeleito presidente do Sporting , discursou para os sócios e adeptos leoninos em Alvalade. Ora, a expressão utilizada pelo dirigente foi novamente justifica pelo próprio durante o dia de ontem, voltando a usar o Facebook para deixar um 'recado'."Como o meu Tio-Avô, o Almirante Sem Medo, Pinheiro de Azevedo também estou farto de brincadeiras! Irrita-me a estupidez humana, a desonestidade intelectual e a hipocrisia. São coisas que me chateiam! Para as 'virgens ofendidas' que gostam de descontextualizar frases e destilar azia, nunca se esqueçam que o Povo é sereno pois vocês são apenas fumaça!", pode ler-se na sua conta pessoal de Facebook.