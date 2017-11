Num telefonema em direto para a Sporting TV, Bruno de Carvalho voltou a abordar as palavras que dirigiu a Luís Filipe Vieira na reação à entrevista do líder das águias, reiterando que "uma pessoa que tem um guião é um idiota" e deixando ainda um alerta: "Não há dúvida nenhuma de que o barco está a afundar. E só não afunda mais depressa porque se escondem as coisas".O dirigente leonino foi depois questionado sobre o que esperava após as declarações de Augusto Baganha: "Nada. Nós vivemos em Portugal".

Autor: Luís Miroto Simões