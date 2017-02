Continuar a ler

"O candidato não mostrou uma ideia ou, sequer, uma proposta. Ataques com mentiras, calúnias, difamações e suspeições foram as únicas coisas que foi capaz de fazer. Mas não se poderia esperar melhor de um candidato que, apesar da idade, nunca liderou coisa nenhuma e sempre foi liderado", prosseguiu. "É um profissional das nomeações políticas e isso ficou patente pelo amadorismo e total falta de conhecimento do clube e dos dossiês, pelo discurso demagógico e pela postura populista que demonstrou. Nunca conquistou nada na vida, nem sequer teve de lutar por nada. E isso teve que ser compensado pelos seus assessores de comunicação que estão a querer construir uma personagem que não corresponde à realidade".



O atual presidente denunciou ainda a postura falsa que Madeira Rodrigues adotou, considerando que se trata de uma encenação trabalhada com a "agência de media training que o acompanha".



"Quem esteve atento, pôde observar que foi revelado um ser plástico, de sorriso forçado, e que cada atitude e frase foram ensaiadas ao detalhe pela agência de media training que o acompanha".



Terminando, Bruno de Carvalho acusa Madeira Rodrigues de "total irresponsabilidade" e de "falta à verdade" na tentativa de enganar os mais incautos.



"Em síntese, com total irresponsabilidade, falta à verdade, usa a calúnia e o "ouvi dizer" sem nada concretizar e recorre à arte do repetir várias vezes a mesma mentira e chavão para os fazer colar como verdades nos mais desatentos", remata.







Bruno de Carvalho utilizou as redes sociais para fazer um balanço do debate desta quinta-feira com Pedro Madeira Rodrigues , lamentando as "mentiras, calúnias, difamações e suspeições" que o candidato da Lista A lançou contra si durante as mais de duas horas de debate. O atual presidente, que procura a reeleição, confessou-se "como sportinguista, envergonhado" pela atuação do adversário."Ontem percebi a grande diferença entre os debates realizados em 2011 e 2013 e o que ontem aconteceu. Nos dois primeiros, como candidato, apenas tinha uma liberdade que a responsabilidade de ser presidente me retirou. A forma baixa como o outro candidato abordou o debate de ontem deixou-me, como Sportinguista, envergonhado", escreveu na página oficial de candidatura, antes de partir para o ataque.

