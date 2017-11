Bruno de Carvalho disse não ter "pena nenhuma" da expulsão de sócio de Paulo Pereira Cristóvão , decretada esta sexta-feira. Ainda nesse sentido, o presidente do Sporting desafiou o antigo 'vice' a apresentar os documentos que levaram às suas denúncias junto da Procuradoria-Geral da República "O Conselho Fiscal assim decidiu. Não tenho pena absolutamente nenhuma. Tenho pena, numa altura em que existem dois clubes com investigações sérias, que o Sporting tente dar tiros nele próprio caluniando o presidente do Sporting. Se o senhor diz que tem documentos que apresente no sítio certo e vá para o raio que o parta! Deve julgar que tenho algum problema existencial na minha vida. Deixe-se de tangas e tretas. No dia em que tiver medo de presidentes de outros clubes e de PPC é o dia em que apresento a demissão pois devo estar completamente louco. O que tenho medo é de não ter capacidade de passar aos sportinguistas a necessidade premente de nos mantermos unidos, coesos, firmes, fortes. Esse é o meu medo. A força que se vê é a força fundamental para que os atletas das nossas modalidades consigam superar-se jogo após jogo. É com essa força que temos chegado onde chegámos", disse o líder verde e branco na entrega dos prémios 'Rugidos de Leão', em Leiria.