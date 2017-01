Bruno de Carvalho falou sobre a génese do que é ser Sporting e explicou que, pese as várias frentes de batalha onde o clube se encontra, os leões não originam guerras em vão ou por iniciativa própria."Somos um clube de príncipios e valores, que não vira a cara à luta e que se faz ouvir. Somos combativos e guerreiros. Não somos um clube de iniciar qualquer conflito. Havia de existir honestidade intelectual para se perceber que desde que estou aqui não houve nenhum conflito iniciado pelo Sporting", referiu o presidente leonino no Núcleo de Castelo Branco.No seguimento dessa ideia, o líder verde e branco deixou algumas dicas sobre o que um presidente - seja ele ou alguém que venha no futuro - do Sporting deve ter em mente: "lutar sempre para ser campeão; ter a noção de que o caminho faz-se caminhando mas sem medo e hipocrisias. Falar-se que o Sporting tem de se mexer nos bastidores... é lógico que o Sporting tem que se mexer nos bastidores, como todos, mas o Sporting é mais do que isso e gosta de transparência e dá a cara. Assim o temos feito nas nossas propostas e na credibilização do futebol. Não é obra de uma pessoa mas de 3,5 milhões de sportinguistas unidos e coesos. Têm sido absolutamente incansáveis e o verdadeiro motor de evolução."

Autor: João Socorro Viegas