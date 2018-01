Continuar a ler

Bruno de Carvalho deixou depois alguns desejos para este ano, reiterando por exemplo a questão dos 22 títulos e a convicção de que Peyroteu deve ser "reconhecido, pela FPF, pela UEFA e pela FIFA, como o maior goleador de sempre no rácio jogos/golos". Por fim, o presidente leonino desejou ainda sucesso a Ronaldo e à Seleção Nacional.

Bruno de Carvalho quer que 2018 seja "o ano do leão". O presidente do Sporting publicou uma mensagem nas redes sociais onde destacou alguns dos objetivos atingidos no clube em 2017.Entre os feitos, o dirigente lembra que aconteceu "a eleição mais participada de sempre no clube com o presidente mais votado de sempre", a "introdução do video-árbitro, que foi uma árdua 'luta' nacional e internacional" dos leões ou as "investigações profundas aos bastidores do futebol em casos como os vouchers, os emails, os pagamentos para equipas perderem, tráfico de influências, corrupção...".

Autor: Luís Miroto Simões