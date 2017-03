Bruno de Carvalho apresenta os resultados financeiros semestrais da SAD e, em particular, os dados que apontam que os prémios retidos pela UEFA ultrapassam já a dívida que o clube tem à Doyen, para, através da sua página no Facebook , desmentir aquilo que considera serem "mais mentiras por parte do candidato [Pedro Madeira Rodrigues], mais calúnias, mais chavões" que são, desta forma, "desmascarados"."Afinal foi esta direção e administração, lideradas por mim, que arranjaram dinheiro para pagar à Doyen, sem afetar os resultados financeitos da SAD", escreve o líder do clube de Alvalade, acrescentando mais adiante: "O dinheiro da dívida existe e está na UEFA!"O presidente leonino relembra ainda a importância de todos os sportinguistas participarem no ato eleitoral de 4 de março e votarem na lista B, para, dessa forma, manter em funções "uma equipa forte, coesa, unida, com experiência, competência, resultados comprovados", capaz de "consolidar o que foi feito, melhorar o que de menos bom se fez, reestruturar o que necessita de ser reestruturado e tornar o Sporting mais eficaz, eficiente e com a glória que todos os sportinguistas merecem!"

Autor: João Lopes