R: Acha que por vezes falou de mais e que isso o prejudicou?



BdC – Benfica e FC Porto estão a disputar a Liga taco a taco. Só os vejo atacarem-se um ao outro. São os dois clubes que na última década mais venceram. Sabem algo mais que nós, pois ganham e nós não. Toda a gente acha isto perfeito, mas quando sou eu, é porque sou parvo, bélico, conflituoso. O futebol disputa-se muito fora das quatro linhas, como provam Benfica e FC Porto neste momento. Gostava que o futebol fosse uma coisa bonita, que nos pudéssemos resguardar e fazer apenas aqueles discursos tipo Miss América... fim da guerra, água e comida para todos, era uma maravilha. Nada disso. Eu só absorvi a realidade. Veja-se o que se passa com a guerra entre Benfica e FC Porto.

BdC- O que teria feito de diferente? Deveria logo, desde o primeiro momento, ter percebido que havia muita coisa que era controlada pelo Benfica e não pelo FC Porto. Confesso que não me apercebi logo, isso foi claro. Não me apercebi que as coisas tinham mudado tanto de mão, isso foi, provavelmente, o meu primeiro erro.

Autor: António Bernardino