Continuar a ler

"O presidente do clube fala do que quiser e os sócios escolhem o presidente nas eleições. Não serão parceiros, empresários, presidentes do Conselho de Disciplina ou do Conselho de Justiça que me definem regras. Tenho as regras todas e sei os 10 mandamentos. Devia haver um 11.º mandamento: não deverias ser estúpido ao último grau, mas infelizmente não houve tábua para se escrever o 11.º mandamento Não pensem que vão calar o presidente do Sporting. Nunca o vão calar. Quanto mais me espicaçam mais tramados estão.""Estamos quase a atingir o top 3 dos clubes com mais associados. O nosso grande amor não é a SAD, esta é uma derivação do clube. Continuaremos a ter a maioria da SAD no final da reestruturação. Pegar no Sporting agora é relativamente fácil, agora é só corajosos. [Madeira Rodrigues] Desengane-se quem anda aí outra vez a dar entrevistas aparecendo que nem um urubu. Está muito preocupado com as minhas alianças, mas tenho uma muito fixa no dedo e a minha mulher nasceu em Lisboa e ele que não se preocupe""A mim ninguém me diz 'não pode'; é 'se eu quero ou se não quero'. O resto não conta"