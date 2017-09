O Sporting defronta este sábado o Moreirense, jogo da 7.ª jornada da Liga NOS agendado para as 18H15 em Moreira de Cónegos. Horas antes do arranque da partida, Bruno de Carvalho recorreu à sua página de Facebook para publicar uma mensagem... irónica."BASTA! Queremos que comece de vez o jogo em Moreira de Cónegos! Se for preciso que o Governo intervenha para o futebol ser à tarde!", escreveu o dirigente leonino.