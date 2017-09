Bruno de Carvalho bateu com a mão na mesa e disse 'basta' na sequência de novo castigo de que foi alvo - três meses - por declarações feitas numa entrevista em março . José Manuel Meirim, presidente do Conselho de Disciplina, foi o principal visado."Estamos num plano que considero pessoal e esta decisão é mais uma para juntar ao processo civil que vou intentar contra Meirim, porque já começa a ser de mais. Vivemos num país livre, já são castigos por ter opiniões, outros por fazer críticas fundamentadas... já ultrapassámos tudo o que tem a ver com o desporto. Neste momento, os castigos vão-se sucedendo mas também os acréscimos ao processo civil que vou intentar contra Meirim. A minha crítica, como a de todos, é válida, mas parece que não querem que critique. Estamos a atingir o limite dos limites", afirmou o presidente do Sporting em Alvalade, instantes antes do encontro com o Barcelona para a Liga dos Campeões.O líder verde e branco esteve reunido com Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e destacou o trabalho que vem sendo feito com a autarquia: "O Sporting está sempre aberto a receber entidades públicas, quer candidatos, temos feito um trabalho muito bom com a Câmara e o pavilhão é um exemplo, estamos felizes por estas reuniões, sempre abertos."