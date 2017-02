Bruno de Carvalho partilhou este domingo uma fotografia com as duas filhas, Catarina e Diana, no dia em esta comemora o 2.º aniversário. O presidente do Sporting dá os parabéns à mais pequena e deixa uma mensagem para as duas, frisanto o quanto as ama. "São dois anos de paixão! Isto a juntar a quase 14 anos de loucura!".Bruno de Carvalho acrescenta ainda: "Se atrás de um Homem existe sempre uma grande Mulher, imaginem agora quando existem QUATRO! Amo-vos muito!!!"

Autor: Sandra Lucas Simões