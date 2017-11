No jantar de comemoração dos 25 anos do Núcleo de Santarém, Bruno de Carvalho voltou a atacar Fernando Gomes. Visando os encontros de presidentes que este tem promovido , o líder leonino pediu que o Conselho de Disciplina lembrasse Gomes de que continua a gozar de todos os poderes para representar o Sporting e que, por isso, não há razão nenhuma para ainda não se ter reunido consigo."Queria relembrar que dos 550.627 castigos que já levei, que me desculpe o presidente do Conselho de Disciplina se me esqueci de algum, que ele próprio escreveu que eu enquanto presidente podia falar as vezes que quisesse e representar o Sporting. Está no acórdão do Conselho de Disciplina. Agradecia então que o Conselho de Disciplina mandasse um email para o presidente da Federação Portuguesa de Futebol a dizer que eu gozo de todas as minhas capacidades para representar o Sporting. Era bom, já que a Federação Portuguesa de Futebol tem sido profícua em alguns emails, que mandassem uns aos outros que não é absolutamente ninguém que me retira o que os sportinguistas me deram e foram quase 90 por cento, que é ser líder máximo deste clube", vincou Bruno de Carvalho, perante sócios e adeptos dos leões.

Autor: Alexandre Moita