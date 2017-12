A foto de família de Bruno de Carvalho em pleno relvado de Alvalade

Bruno de Carvalho salientou a repetição da iniciativa treino solidário em Alvalade , com a intenção de angariar prendas para crianças mais carenciadas."É uma iniciativa que promove a aproximação aos adeptos e conseguimos milhares de prendas para dar. Junta-se o útil ao agradável. Sabemos que querem titulos e nós também. É bom que os atletas sintam este carinho e assumimos a nossa responsabilidade social. Somos uma entidade de utilidade pública e temos de estar nos bons e maus momentos (...) Esta iniciativa ficou para durar", começou por dizer o presidente do Sporting à Sporting TV.Questionado sobre o facto de o clube liderar este Natal em sete modalidades , Bruno de Carvalho ficou naturalmente contente mas vincou que importante é terminar a época em primeiro: "Não é mau mas não me interessa como estão a meio mas sim no fim. Não sentimos pressão por estar em primeiro nas modalidades e são muito mais que sete. Temos os pés assentes no chão e sabemos que temos de fazer muito melhor do que fizemos até aqui. Queremos nas 54 dar uma alegria aos sportinguistas. Queremos vencer muito porque os sportinguistas merecem."