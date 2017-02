Bruno de Carvalho tem algumas dúvidas no que à posição tomada pela UEFA sobre os penáltis no dérbi com o Benfica diz respeito."Não faço ideia como é que a questão foi feita [à UEFA] e às vezes tiramos análises das respostas que não são as que se devem retirar. Não altera absolutamente nada daquilo que vi. Vejo mal ao perto e tenho de ir resolver esse problema, mas ainda consigo analisar as coisas como deve ser e Portugal inteiro também. Esses lances estão mais do que revistos. A UEFA também diz que há um lance que não consegue descortinar e não disse propriamente se as coisas eram ou não eram, até se mete um bocadinho de parte porque não consegue vislumbrar parte dos lances. A decisão jogou a favor do árbitro e da equipa contra quem jogámos. Mas já passou", afirmou o presidente do Sporting esta quarta-feira à Rádio Renascença.Recorde-se que a UEFA validou a posição do Conselho de Arbitragem (CA) sobre os dois penáltis reclamados pelo Sporting no dérbi com o Benfica, por possíveis mãos de futebolistas dos encarnados.

Autor: Sofia Lobato