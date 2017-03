Bruno de Carvalho explicou de forma minuciosa os motivos que o levaram esta quinta-feira à Assembleia da República, onde foi recebido pelos deputados eleitos pelo CDS."Estivemos a conversar sobre a lei do praticante desportivo. É importante continuarmos com este trabalho de apresentação de propostas, sobretudo o Sporting, que é um clube formador. Os clubes portugueses cada vez mais estão a apostar na formação e, por isso, é importante que os legisladores tenham a noção de tudo aquilo que tem a ver com o praticante desportivo - a duração dos contratos, a proteção do atleta, mas também do clube formador, é fundamental para que o futebol português cresça mais", defendeu o presidente do Sporting, revelando que a legislação sobre corrupção no desporto não foi desta vez tema de conversa. Mas, já o tinha sido em reuniões anteriores."A lei da corrupção já está votada, com várias coisas que tiveram a ver também com as ideias do Sporting. Neste momento, tudo o que tenha a ver com o praticante desportivo é extremamente importante. Foi muito bom, muito positivo e continuaremos este trabalho com os grupos parlamentares", garantiu, a terminar, o recém-reeleito líder leonino.

Autor: Alexandre Moita