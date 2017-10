Continuar a ler

Em relação à reunião desta tarde, o presidente do Sporting não se alongou em comentários: Não vou falar propriamente do que estivemos a falar. O Sporting, como sabem, luta por contribuir sempre para um futebol e um desporto melhor e foi sobre isso que viemos aqui ter uma reunião. É sempre positivo para o Sporting poder expor as suas opiniões e ideias".



A finalizar, BdC abordou também o encontro de quarta-feira do Sporting, em casa da Juventus. "Fizemos uma grande exibição, temos feito bons jogos. Acho que está na altura de o vídeo-arbitro chegar a todo o lado. É muito importante para os profissionais e para aqueles que trabalham afincadamente como os profissionais do Sporting. Foi um bom jogo, é pena os erros. Domingo já temos outro jogo e temos cada vez de melhorar. Espero que o video-árbitro cada vez mais rápido seja implantado em tudo o que são competições porque é absolutamente fundamental diminuir o erro e que os adeptos terminem os jogos satisfeitos, independentemente das suas equipas, que não vão ganhar sempre", finalizou. Em relação à reunião desta tarde, o presidente do Sporting não se alongou em comentários: Não vou falar propriamente do que estivemos a falar. O Sporting, como sabem, luta por contribuir sempre para um futebol e um desporto melhor e foi sobre isso que viemos aqui ter uma reunião. É sempre positivo para o Sporting poder expor as suas opiniões e ideias".A finalizar, BdC abordou também o encontro de quarta-feira do Sporting, em casa da Juventus. "Fizemos uma grande exibição, temos feito bons jogos. Acho que está na altura de o vídeo-arbitro chegar a todo o lado. É muito importante para os profissionais e para aqueles que trabalham afincadamente como os profissionais do Sporting. Foi um bom jogo, é pena os erros. Domingo já temos outro jogo e temos cada vez de melhorar. Espero que o video-árbitro cada vez mais rápido seja implantado em tudo o que são competições porque é absolutamente fundamental diminuir o erro e que os adeptos terminem os jogos satisfeitos, independentemente das suas equipas, que não vão ganhar sempre", finalizou.

À saída de uma reunião no Ministério da Educação com João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto e da Cultura, Bruno de Carvalho explicou o objeto do encontro desta tarde com o governante e abordou ainda um dos temas do dia: as buscas feitas no Benfica a propósito do caso dos emails."Acho que houve algum percalço há duas ou três semanas. Significa que a justiça está a funcionar. Agora, que funcione também no caso dos vouchers. É fundamental para o futuro do futebol que a justiça funcione e nós acreditamos que vai funcionar", admitiu o líder dos leões.

Autor: Ricardo Granada