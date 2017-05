Continuar a ler

"Não podemos ser só nós, dirigentes e adeptos, a sofrer. Neste Clube, treinadores e atletas têm como missão dar-nos bons momentos e evitar os maus", acrescentou Bruno de Carvalho.



"Meninos"



O dirigente leonino lembrou o "esforço herculeano" da direção, que fez "os maiores investimentos de sempre em todas as modalidades" e, portanto, aqueles que chama de "meninos" estão obrigados a dar mais, sem que arranjem desculpas.



"Nem que seja só por isso, estes 'meninos' têm que ser sempre homens e ganhar os seus jogos e conquistar títulos, sem desculpas, sem estar sempre a falar de arbitragens, sem usar adversidades inesperadas ou o azar, percebendo que têm de fazer muito mais, e que a massa adepta que apoia o Sporting CP merece a Glória e não apenas viver alegrias a "espaços", explicou.

O dirigente voltou depois a falar dos adeptos e da sua boa vontade, que terá funcionado, por vezes, no sentido contrário ao desejado: "Devo aqui alertar que os adeptos foram muitas vezes, com toda a sua boa vontade e sentimento de defesa da sua 'família', um 'entrave' pois, sem querer, foram enchendo egos e aceitando, ou dando mesmo, desculpas para os insucessos".





"Não podemos ser só nós, dirigentes e adeptos, a sofrer. Neste Clube, treinadores e atletas têm como missão dar-nos bons momentos e evitar os maus", acrescentou Bruno de Carvalho.O dirigente leonino lembrou o "esforço herculeano" da direção, que fez "os maiores investimentos de sempre em todas as modalidades" e, portanto, aqueles que chama de "meninos" estão obrigados a dar mais, sem que arranjem desculpas."Nem que seja só por isso, estes 'meninos' têm que ser sempre homens e ganhar os seus jogos e conquistar títulos, sem desculpas, sem estar sempre a falar de arbitragens, sem usar adversidades inesperadas ou o azar, percebendo que têm de fazer muito mais, e que a massa adepta que apoia o Sporting CP merece a Glória e não apenas viver alegrias a "espaços", explicou.

Bruno de Carvalho escreveu esta terça-feira uma longa publicação no Facebook na qual aponta o dedo à 'proteção' - no seu entender, excessiva - dada por adeptos e comentadores às equipas das modalidades do clube. O presidente salientou o muito apoio que é prestado aos atletas, mas vincou igualmente a falta de exigência vinda das bancadas."Vejo, em todas as modalidades, um apoio que mais nenhum clube tem no Mundo, mas um grau de exigência muito pequeno. A cada mau resultado, e então se torno público o meu desagrado, lá vem a onda de apoio aos 'meninos'. Nas modalidades, sem ser o futebol, então é confrangedor... perdemos jogos e lá estão as bancadas a aplaudir os 'seus meninos' e a acarinhá-los", começou por dizer o presidente do Sporting.

Autor: Luís Miroto Simões