Além de um lateral-esquerdo que reúna as condições necessárias para assumir, no imediato, um lugar no onze, Bruno de Carvalho e Jesus também já estabeleceram a restante 'lista de compras' do Sporting para o verão: mais um lateral para concorrer preferencialmente com... Insúa e um defesa-direito; um médio de transição para ombrear com Adrien Silva; um ponta-de-lança de inegável qualidade para se juntar a Bas Dost e, se possível, mais um central, o qual se juntará ao já garantido reforço André Pinto.

Autores: Alexandre Carvalho e Alberto do Rosário