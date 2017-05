Bruno de Carvalho e Jorge Jesus reuniram ao final da tarde desta segunda-feira nos escritórios da SAD do Sporting, no Estádio de Alvalade. Segundo o nosso jornal apurou, foram discutidos assuntos relacionados, sobretudo, com a próxima temporada.sabe que presidente e treinador consideraram que a reunião decorreu de forma positiva, afastando-se, portanto, quaisquer cenários de cisão entre ambos.Saiba mais na edição impressa dedesta terça-feira.

Autor: António Adão Farias