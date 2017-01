Mal o árbitro Fábio Veríssimo apitou para o final do Sporting-Paços de Ferreira, Bruno de Carvalho e Jesus trocaram um abraço em sinal de festejo pelo regresso às vitórias ao cabo de três jogos.

Depois da ação, presidente e treinador dos leões trocaram algumas palavras, com JJ a encaminhar-se para o túnel de acesso aos balneários. Quanto a Bruno, juntou-se aos jogadores no meio do campo, deslocando-se depois para o habitual agradecimento junto das claques organizadas.

