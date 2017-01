Continuar a ler O homenageado não deixou de agradecer à família e aos atuais e antigos dirigentes do Sporting, sublinhando que "é na formação que todos os miúdos têm todo o tempo a aprender".



Além dos dois candidatos às eleições do Sporting, estiveram presentes vários jogadores formados por Aurélio Pereira. "É uma distinção justa e merecida para uma das mais importantes figuras do futebol português. O seu nome é sinónimo de sucesso e qualidade, não só desportiva como humana", afirmou Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e Pedro Madeira Rodrigues, candidato às eleições do clube de Alvalade, marcaram este sábado presença na homenagem a Aurélio Pereira no Estádio Universitário de Lisboa. Aquele que foi o responsável pela 'descoberta' de Cristiano Ronaldo - iniciou a sua carreira como jogador de futebol no Sporting, foi também treinador e fundador do Departamento de Formação, tendo sido responsável pela captação de "inúmeros talentos para o futebol português" - recebeu a Medalha de Mérito Desportivo da autarquia.

