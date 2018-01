Sporting é o melhor português na lista dos clubes financeiramente mais poderosos do Mundo

Bruno de Carvalho reagiu esta sexta-feira ao estudo da Soccerex que elaborou um ranking dos 100 clubes financeiramente mais poderosos do Mundo e colocou o Sporting à frente de Benfica e FC Porto "É melhor o Madeira Rodrigues, restantes sportingados e cartilheiros, pedirem uma auditoria a todos os membros da Soccerex e mandar, de forma anónima claro, investigar todos os que fizeram a lista "Soccerex Football Finance 100"! O Grande Sporting Clube de Portugal está de volta!", escreveu no Facebook o presidente do clube leonino.