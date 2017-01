Continuar a ler

"Depois, há tudo o que se passou na comunicação social e acredito que alguém o tenha dito não com boa intenção. O que se diz não faz sentido nenhum. Agora, faria tudo exatamente igual. A minha função tem a ver com exigir e o grau de exigência que coloco é muito grande. Em segundo lugar, protegi a equipa e a comunicação social viu e não quis adiantar, o grande epicentro foi dirigir-me ao adeptos, sem qualquer proteção, afastando-os das câmaras, acalmando-os. Depois tive de ir a jantar a Vila Real a um jantar de sportinguistas sabendo do seu estado de espírito, no qual recebi visita de outros sportinguistas frustrados. Mas a comunicação social esqueceu-se completamente."



Bruno de Carvalho adiantou depois que é tratado de forma distinta face a presidnete de clube rivais, dando exemplos: "Já vi várias páginas de jornais a dizer que o líder desceu ao balneário e deu um murro na mesa, disse que ' a minha equipa é uma vergonha' e depois mandou o capitão de equipa pedir desculpas aos adeptos. Isto foi considerado um grande ato de gestão. Agora, em Chaves o epicentro sou eu."

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, deixou claro esta quinta-feira que não se arrepende da intervenção que fez no balneário do estádio municipal de Chaves após o empate para a Liga NOS (2-2), no sábado, sublinhando que o episódio foi exagerado pela comunicação social, pois tratou-se apenas de uma conversa no seio de uma família. Os leões foram depois eliminados da Taça de Portugal pelos flavienses, no mesmo palco, desfecho que não terá qualquer relação com o que se passou."Sim, voltaria a fazer a intervenção. Já disse que o Sporting é como uma família, os atletas são como filhos, e muitas vezes temos de fazer intervenções importantes. E quem é pai sabe que, por vezes, não é só para o momento imediato, mas sim para que as pessoas consigam refletir e entender o sentimento", começou por dizer Bruno de Carvalho em entrevista à TSF nesta sexta-feira, acrescentando: