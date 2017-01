Bruno de Carvalho: «É lógico que o Sporting tem de se mexer nos bastidores»

Um estudo da UEFA divulgado na quinta-feira revelou que o Sporting foi o 9.º clube da Europa que mais subiu em espectadores e ainda o 13.º entre os que mais lucro deram no continente. E, segundo Bruno de Carvalho, estas são provas de que o clube está no caminho certo."Para nós foi um orgulho ver o estudo da UEFA que mostra que o Sporting no top'10 dos clubes que mais subiram em assistências no ano passado e no top'15 dos que tiveram mais lucro. Demonstra o trabalho que está a ser feito e o vosso trabalho. Que continuemos assim, seja quem estiver cá, e que os sportinguistas continuem orgulhosos por sermos um exemplo de gestão na Europa e termos feito a maior venda de um português para o estrangeiro; de estarmos no top'5 dos clubes com mais associados do Mundo; no top'3 dos clubs com mais títulos europeus; por sermos o clube com mais títulos nacionais, europeus e mundiais do Mundo", sublinhou o presidente leonino, que esta sexta-feira marcou presença no Núcleo de Castelo Branco.

Autor: João Socorro Viegas