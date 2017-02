Continuar a ler

Por seu turno, Vicente Moura, vice-presidente do Sporting para as modalidades, destacou que "este gabinete é um fator muito importante para o desenvolvimento das modalidades. O trabalho ainda não terminou, ainda não tem todas as condições mas irá ter. Juntos faremos melhor."



Bruno de Carvalho destacou os resultados obtidos pelos atletas do Sporting no âmbito das celebrações do primeiro aniversário do Gabinete Olímpico dos leões. O presidente verde e branco espera agora que o mesmo continue a dar alegrias ao clube e a Portugal."Os resultado no ano falam por si. Os atletas aproveitaram bem as condições que lhes foram dados. Tivemos a maior participação de sempre em quantidade nos Jogos Olímpicos, temos também um Europeu de pista feminino, fomos vice-campeões no corta-mato e acabámos de ser campeões de pista coberta em masculinos e femininos. Isso não aparece de qualquer modo. (...) É a satisfação de ter os resultados. Espero que nos próximos anos o gabinete continue a dar estas condições e que os atletas continuem a aproveitar", salientou Bruno de Carvalho, num discurso no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade.